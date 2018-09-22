إطلاق هاتف «هونر 8X» أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

تطلق علامة «هونر» ضمن مجموعة هواوي في دبي بداية أكتوبر المقبل هاتف (هونر8X) 8X Honor، الذي يعد أحدث إضافة إلى مجموعة هواتف X المتميزة بقوتها ومتانتها وتشمل طرازات 5X و 6X و 7X.

تتمتع هواتف المجموعة بتقنيات متطورة وتصميم انسيابي أنيق إلى جانب تحقيق قيمة جيدة مقابل السعر. وحصلت هواتف X على جوائز عديدة خلال الأعوام الماضية بدءاً بإطلاق هاتفها المدهش للميزانية المنخفضة 6X، الذي حصل على عشر جوائز إعلامية خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي 2017، تقديراً لإمكاناته المضاعفة وتميزه الملموس. كما تميّز هاتف 6X الذكي بمظهره الأنيق وأدائه السريع وطول فترة عمل البطارية والوضوح المتناهي في الشاشة ما يمكنها من عرض صور عالية الجودة.