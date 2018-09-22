ساعة كاسيو «برو تيك» مثالية للنشاطات الخارجية

المصدر: دبي - البيان

صممت ساعة «برو تيك» «Pro Trek WSD-F20A» الذكية الجديدة من «كاسيو» خصيصاً لمحبي ممارسة النشاطات في البيئة الخارجية، وتعتبر الساعة ثاني طراز من الساعات الذكية، التي تنتجها «كاسيو» والمزودة بنظام التشغيل أندرويد «وير أو. أس» (Wear OS).

وتحتوي الساعة على نظام مدمج لتحديد المواقع وميزة الخرائط الملونة، يمكن استخدامهما حتى في نمط عدم الاتصال بالإنترنت، ما يجعلها ساعة ذات فائدة كبيرة خلال ممارسة النشاطات في البيئة الخارجية. وتتميز الساعة بخفة الوزن، وهي مكونة من أجزاء عالية المتانة من مادة الريزن، كما يمكنها الاتصال بأي جهاز متوافق مع نظام التشغيل «أندرويد»، وهو ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من تطبيقات التمرين، وبعض الألعاب الترفيهية مثل «زومبي رن» و«فيش برين».