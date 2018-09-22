نظام صوتي من «سوني» ينشر أجواء احتفالية بامتياز

المصدر: دبي - البيان

يتمتع نظام الصوت المنزلي وعالي القدرة MHC-V81D الجديد من سوني بخاصية «لايف 360° SOUND» التي تنشر أضواء الحفلات الوامضة لتنير الأرجاء وتمنح الأجواء طابعاً احتفالياً بامتياز.

ويمتلك النظام متكامل الوظائف القدرة على إشراك الجميع في الحفلة من خلال مزايا تفاعلية فريدة مثل النشر على شبكات التواصل الاجتماعي مع خاصية Party King أو ملك الحفلة. وبفضل تطبيق «Fiestable» المرافق، يمكن للمستخدمين التحكم بسهولة في الميزات المختلفة لأنظمة الصوت المنزلية باستخدام تطبيق يتميّز بواجهة مستخدم تتسم بالسهولة والوضوح، علاوة على إمكانية وصل حتى 50 نظاماً متوافقاً، ووصل هواتف ذكية عديدة بمكبّرات الصوت ليتمكّن الأصدقاء من تشغيل أغانيهم المفضلة بسهولة مطلقة.