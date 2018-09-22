إقبال على «آيفون» في دبي مول

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

سارع المئات من المواطنين والمقيمين والسيّاح من عشاق هواتف «آيفون» منذ ساعات الفجر الأولى أمس إلى متجر «أبل» في دبي مول لشراء أو تسلّم هواتفهم الجديدة «آيفون XS» و«آيفون XS Max»، أفضل وأقوى هواتف «أبل» على الإطلاق حتى الآن، التي تتراوح أسعارها من 4.229 إلى 6.129 دراهم متضمّنة الضريبة، فيما سيتوجب على الراغبين بشراء ثالث هواتف الشركة لهذا العام «آيفون XR» الانتظار حتى 26 أكتوبر للحصول على الهاتف.

صورة برفقة الإصدار الجديد

المتسوقون في العالم يتهافتون على الأجهزة الجديدة | وكالات

وفتحت «اتصالات» و«دو» الطلب على الهواتف الجديدة مع باقات بيانات وتسهيلات دفع مرنة تصل لمدة 24 شهراً مع منح أولوية تسليم الهواتف الجديدة لطلبات الشراء المقدمة مسبقاً عبر الإنترنت، أو عبر منافذ بيع اتصالات في غضون 3-5 أيام عمل من التاريخ الرسمي لإطلاق الجهاز. كما شهدت أسواق العالم، أمس، إطلاق هواتف وساعات أبل الجديدة، حيث تسابق المشترون، خاصة من الشباب، على مراكز البيع والمراكز التجارية في ظل انتشار عدوى الهوس بهواتف آيفون الجديدة.