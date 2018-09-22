«بوز» تطرح سمّاعات خاصة لحل مشكلات النوم

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شركة «بوز» Bose الأميركية الأسبوع الماضي في الإمارات أحدث ابتكاراتها الثورية سماعات «Noise-Masking Sleepbuds»، التي تعمل على استبدال أصوات الضجيج المحيطة بأصوات أخرى مريحة أثناء نوم مستخدمها. وقال جو فادوس، مدير قسم الصوتيات الاستهلاكية، الشرق الأوسط وأفريقيا، في «بوز» إن السماعات التي لا يتجاوز حجمها زر القميص بوزن 1.4 غرام، تهدف إلى حل مشكلات النوم التي تصيب نحو 60% من البالغين التي تعود أسبابها إلى الأصوات المزعجة التي تنطلق في الليل مثل أصوات عمليات البناء وضوضاء التكييف وحركة المرور وغيرها.

متوقعاً أن تسهم السماعات التي تعمل لمدة تصل إلى 16 ساعة، في حل المشكلات المرتبطة بالنوم لملايين الأشخاص حول العالم وهي صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. ولفت فادوس إلى نمو أنشطة «بوز» التي أعادت مؤخراً تصميم متجرها في دبي مول، بنسبة 100% بنهاية يونيو الماضي متوقعاً أداء إيجابياً لشوق الصوتيات الاستهلاكية في الدولة. وتأتي السماعات مع تطبيق Bose Sleep الذي يسهل عملية التحديث والتحكم باختيار المقطع الصوتي المفضل تشغيله أثناء النوم، مثل صوت الأمواج أو أوراق الشجر وغيرها من الخيارات الأخرى.