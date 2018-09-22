«يوم إسيت للأمن السيبراني» في دبي 25 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات «يوم إسيت للأمن السيبراني» بفندق شانغريلا في دبي، وذلك بتنظيم شركة «إسيت» ESET المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتوفر الفعالية التي سيشارك فيها عدد كبير من خبراء الأمن السيبراني في المنطقة والعالم، منصة مهمة لأصحاب الأعمال وصناع القرار والمستخدمين النهائيين للتفاعل المباشر مع خبراء الأمن والإدارة العليا من «إسيت»، لمناقشة المشهد الأمني السيبراني الحالي في الدولة والمنطقة عموماً.

وقال «ديمتريس رايكوس»، المدير العام لدى شركة إسيت الشرق الأوسط: يتمثل الهدف الرئيسي من «يوم إسيت للأمن السيبراني» في نشر الوعي بين مجتمع مستخدمي الأنشطة التجارية، حتى يتمكنوا من الاستعداد ضد أي احتمال للمخاطر. وسنقدم كذلك مجموعة حلول أمن الشركات الجديدة، التي تم إطلاقها مؤخراً والمصممة لمنع وإدارة المخاطر السيبرانية للشركات الإقليمية.

وتُعد شركة «إسيت» المورد الأول لحلول أمن نقاط النهاية في الاتحاد الأوروبي، وتقوم بحماية أكثر من 110 ملايين مستخدم عالمياً، وأكثر من أربعمائة ألف عميل تجاري. وتستثمر الشركة بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط لتوسيع شبكتها وقاعدة مستخدميها.