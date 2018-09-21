هاتف ذكي بثلاث كاميرات

المصدر: سيئول - وكالات

أطلقت «سامسونغ» هاتفها الجديد «جالاكسي إيه 7» أمس، ليكون أول جوالاتها الذكية، الذي يتميز بثلاث كاميرات في الخلف، وشاشة 6 بوصات، ومعالج ثماني النواة.

وتتكون الكاميرات الثلاث من عدسات مختلفة، 8 ميجابيكسل و24 ميجابيكسل، وعدسة عميقة للتصوير عندما تكون الخلفية غير واضحة.

ورغم أنه الأول من نوعه بالنسبة لـ«سامسونغ»، إلا أنه ليس الأول في العالم حيث كشفت «هواوي» عن «بي20 برو» المزود بثلاث كاميرات في وقت سابق هذا العام. وسيتوافر «جالاكسي إيه 7» في بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية هذا الخريف، وسيتوافر في أسواق إضافية في المستقبل القريب، لكن لم يعلن عن السعر بعد.