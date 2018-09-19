هونر تتجاوز حدود الهواتف الذكية بطرح جهازها الجديد Honor 8X

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هونر، العلامة الإلكترونية للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي، أنها ستطلق أحدث هواتفها الذكية – وهو هاتف Honor 8X- خلال شهر أكتوبر المقبل 2018. كما أن منطقة الشرق الأوسط ستكون أول منطقة تشهد إطلاق هذا الهاتف المدهش خلال أسبوعين.

سيكون هاتف Honor 8X أحدث إضافة إلى مجموعة هواتف X التي تتميز بقوتها ومتانتها وتشمل طرازات 5X و 6X و 7X. تتمتع هواتف المجموعة بتقنيات متطورة وتصميم انسيابي أنيق إلى جانب تحقيق قيمة مدهشة مقابل السعر.

ولا تقتصر مزايا مجموعة هواتف X على ذلك، فقد حصلت على جوائز عديدة خلال الأعوام الماضية بدءاً بإطلاق هاتفها المدهش للميزانية المنخفضة 6X، والذي حصل على عشر جوائز إعلامية خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي 2017، تقديراً لإمكاناته المضاعفة وتميزه الملموس. كما كان هاتف 6X الهاتف الذكي الوحيد الذي يدرج في قائمة أفضل المنتجات التقنية في معرض المنتجات الاستهلاكية 2017، وذلك بفضل مظهره الأنيق وأدائه السريع وطول فترة عمل البطارية والوضوح المتناهي في الشاشة مما يمكنها من عرض صور عالية الجودة.

أما جهاز Honor 7X فقد انطلق في المنطقة في ديسمبر 2017 وحصل على 3 جوائز من أبرز وسائل الإعلان المتخصصة بالتكنولوجيا، ومنها جائزة "أفضل هاتف ذكي بسعر أقل من 400 دولار لهذا العام" من "ستاف ميدل إيست" و "أفضل شاشة للعرض الكامل بهذا السعر" من "تي 3 ميدل إيست" و "أفضل هاتف ذكي بسعر أقل من 1000 درهم" من "تك رادار ميدل إيست".

الجدير بالذكر أن العام 2018 تكلل بالإنجازات المميزة لعلامة هونر، وبخاصة في الشرق الأوسط حيث أطلقت العلامة أربع هواتف ذكية جديدة في الإمارات والسعودية والعراق ومصر وشمال أفريقيا وباكستان. وتبدو مسيرة النجاح مستمرة مع إطلاق Honor 8X الذي سيبهر الأسواق ويمنح المستخدمين تجربة في غاية التميز والحصرية.

وقال كريس سان بايغونغ، نائب الرئيس لعلامة هواوي هونر الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتواجد علامة هونر في الشرق الأوسط منذ أكثر من ثلاث سنوات ويسرنا أن تكون دولة الإمارات أول من يشهد إطلاق أحدث هواتف هونر المتميزة، وهو Honor 8X. وفي الوقت الذي تطرح فيه العديد من العلامات التجارية هواتف ذكية في الأسواق بأسعار مرتفعة للغاية، فقد رأينا الفرصة سانحة لنا لنقدم لعملائنا مزايا هواتفنا الرائعة بأسعار في متناول أيديهم. تمثل منطقة الشرق الأوسط سوقاً في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وشهدنا بالفعل نجاحات ضخمة منذ انطلاق علامتنا عام 2015، ولهذا فقد كان من الطبيعي اختيار المنطقة لإطلاق الجهاز القادم. يأخذ هاتف Honor 8X العملاء بعيداً عن الحدود المتعارف عليها ليغير مفهوم الهاتف الذكي في العصر الحالي، ولا يسعنا الانتظار لإطلاقه قريباً"