أبل تجهز مفاجأة خارقة لعشاق آيفون

المصدر: البيان الالكتروني

تجهز شركة "أبل" الأميركية لكل عشاق هواتف "آيفون" مفاجأة وصفت بأنها "غير قابلة للتدمير" بحسب تقارير صحافية عالمية.

وأوضح موقع "تيك رادار" أن "أبل" تبنت في وقت سابق براءة اختراع جديدة، ستجعل هواتفها المقبلة غير قابلة للخدش أو الكسر أو التدمير، بفضل نوعية جديدة من الطبقة التي ستضاف إلى الشاشات أو هيكل الجهاز.

ويمكن أن تستفيد "أبل" من براءة الاختراع الجديدة في هواتف "آيفون" وحاسبات "ماك بوك" و"ماك بوك برو" وفقا لسبق.

وتساهم براءة الاختراع الجديدة في المحافظة على المكونات الداخلية لهواتف "آيفون" من أي عوامل تآكل وحمايتها من التعرض لأي أنواع من الصدأ أو الخلل.

وتشير التقارير إلى أن براءة الاختراع تشبه إضافة "طبقة معدنية" إلى شاشات وهياكل هواتف "آيفون"، والتي تجعلها أقوى من السيراميك أو المواد الكربونية مثل الماس.

ولن يتجاوز سمك الطبقة الحامية الجديدة من 0.5 إلى 3 ميكروميتر، ما سيجعلها لا تشكل عائقا أمام دعمها لأي من أجهزة "أبل" الذكية.