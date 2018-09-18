جوجل تحظر الطيور التي تستقل الدرّاجات من المشاركة بمسابقة خوارزمية

المصدر: إعداد - بيان السطري

كجزء من مسابقة أطلقت لتحسين التكنولوجيا في "جوجل" ، يبحث محرك البحث العالمي عن صور للدراجات والطيور التي يمكن أن تهزم خوارزميات التعرف على الصور.

وتفصيلاً، أعلنت "جوجل" عن مسابقة تسعى من خلالها الشركة للتحايل على خوارزميات التعرف على الصور حيث سيتم منح جائزة مالية للأشخاص الذين طورواً صوراً بوسعها خداع خوارزميات التعرف على الصور ، أو لأولئك الذين طوروا شفرة جديدة لا يمكن خداعها بسهولة، وفق ما ذكرت "بي بي سي".

وأعربت جوجل عن أملها في أن تؤدي المنافسة إلى تطوير أنظمة تتسبب في تقليص عدد الأخطاء ففي حين يسهل على البشر معرفة الفرق بين الطيور والدراجات، فإن أنظمة الكمبيوتر تجد صوبة بالغة في ذلك.

وأوضحت جوجل أن صور الطيور التي تستقل الدراجات لن يسمح بها في المسابقة.

آلية عمل المسابقة:

حددت "جوجل" صفتين للأفراد للمشاركة في المسابقة إما كـ "مهاجم" أو "مدافع" يحيث يترتب على كل منهما تنفيذ مهمة مختلفة.

بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون بالمشاركة في المسابقة بصفة "مهاجم"، فعليهم خداع نظام الخوارزمية من خلال إنشاء صورة لطير تستوعبها خوارزميات التعرف على الصور على أنها دراجة أو عليهم إنشاء صورة لدراجة تتعرف عليها الخوارزمية كطير.

يمكن أن تكون الصورة بصيغة فن رقمي أو عرضًا ثلاثي الأبعاد أو صورة فوتوغرافية لكن لا يُسمح باستخدام صور غامضة مثل الطيور التي تستقل دراجة.

كما يمكن للأفراد الدخول في المسابقة بصفة "مدافع"، وبالتالي يتوجب عليهم كتابة شفرة لا تتطابق مع صور المهاجمين.

إذا تمكنت الخوارزمية من التعرف على الصور المرسلة من قبل المهاجمين، فإنها تعتبر "تالفة" ويتم إستبعادها من المسابقة.

وستفوز الخوارزمية الأولى التي لا يحل تشفيرها لمدة 90 يومًا بربع إجمالي قيمة الجائزة - على الرغم من أن شركة جوجل قالت إنها لم تقرر بعد مقدار المبلغ.