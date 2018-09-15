سماعات لاسلكية بمظهر كلاسيكي من «باناسونيك»

المصدر: دبي - البيان

تستحضر سماعات الأذن اللاسلكية HTX80B من باناسونيك للأذهان جمالية السماعات الكلاسيكية ضمن قالب عصري ورائع.

وعلاوة على تصاميمها التقليدية الأنيقة والتي تتوفر بأربعة ألوان رئيسية غير لامعة، تمتاز السماعات الجديدة بالجودة العالية في الصوت وبطارية تصل مدة طاقتها إلى 24 ساعة، ما يتيح للمستخدم إمكانية الاستمتاع بسماع الموسيقى في أي مكان وزمان.

وتتميز السمّاعة بنظام صوتي عالي الجودة مزوّد بمشغّلات النيوديميوم قياس 40 ملم، في حين تعمل فلاتر التحكم الصوتية على تحسين تدفق الهواء بعد مروره بالمشغلات لتعزيز النغمات المرتفعة والمنخفضة، في حين تم تصميم أغطية السماعات المبطنة بشكل ممتاز لتغطي أذني المستخدم بشكل لطيف يتيح له ساعات من الاستماع المريح وخفض الضوضاء الخارجية إلى أقصى درجة ممكنة.