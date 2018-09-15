سمّاعة رياضية كاملة الوظائف من «سوني»

المصدر: دبي ـ البيان

سمّاعات الرأس WF-SP700N، الجديدة من «سوني» هي أوّل سماعات في العالم تحصل على تصنيف IPX4 في مقاومة رذاذ الماء ممّا يتيح للأشخاص استخدامها في حالات المطر أو العرق من دون أن تتضّرر.

وتتميّز السمّاعات بأنها رياضية كاملة الوظائف، ومجهّزة بتقنية عزل الضوضاء بشكل تلقائي لتشكل خياراً أمثل للأشخاص الذين يمضون ساعات طويلة يمارسون تمارين الكارديو عالية الحدّة أو جلسات اليوغا، من دون الارتباك بالأسلاك أو الكابلات. وتبقى سمّاعات الرأس بشكل آمن داخل الأذن بفضل تصميمها المقوّس.

وتتوافر بثلاثة ألوان هي الوردي والأسود والأبيض لتتناسب مع أيّ لباس رياضي ولتناسب موضة ارتداء الألبسة الرياضية والترفيه خارج النادي الرياضي كما ترفق بعلبة شاحنة مدمجة وبطارية يصل عمرها إلى ثلاث ساعات.