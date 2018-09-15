«توك باند 5».. جهازان في منتَج واحد

المصدر: دبي ـ البيان

تتميّز ساعة «توك باند 5» TalkBand B5 الجديدة من «هواوي»، بأنها جهازان هجينان في منتَج واحد، يعمل الأول كسمّاعة بلوتوث، والثاني جهاز ذكي لتتبّع ومراقبة الصحة.

وتتميز الساعة بأناقتها وأداء بصري أفضل، مع شاشة لمس ملونة عالية الوضوح أكبر حجماً، لتتيح تأثيرات بصرية رائعة، وألواناً نابضة بالحياة، مع عرض مزيد من المحتوى.

وزُوّدت الساعة بطبقة حماية زجاجية كاملة للشاشة المنحنية بتقنية 2.5D، مع ميزة مقاومة الغبار والبصمات على الشاشة. أما سوارها المصنوع من السيليكون الأسود الطري وعالي الجودة، فخفيف ومريح، لا يسبب التعرق. وسواء أراد المستخدم إجراء اتصال هاتفي أو الرد، فكل ما عليه فعله، الضغط على الزر لتحرير الجهاز وتحويله إلى سماعة بلوتوث.