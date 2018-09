غوغل "تعدم" بريدها "Inbox" مارس 2019

قررت غوغل إيقاف العمل بتطبيق صندوق البريد الخاص بها "Inbox"، وسيتعين على المستخدمين التحوّل إلى اعتماد تطبيق وخدمات "Gmail" التابع للشركة، قبل التاريخ المحدد لإيقاف التطبيق، حسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وكتب فريق "Inbox" على تويتر، قائلا: "على مدى السنوات الأربع الماضية، ساعدتمونا على تحسين البريد الإلكتروني، لقد قدمنا ميزات Inbox الشائعة إلى Gmail لمساعدة المستخدمين على إنجاز المزيد من المهام، شكرا. سنركز على Gmail وسنقول وداعا إلى Inbox في نهاية مارس 2019".

Over the past 4 years you’ve helped us make email better. We’ve brought popular Inbox features to @Gmail helping 1B+ people get more done. Thank you.



We’ll be focusing on Gmail & saying bye to Inbox at the end of March 2019. Here’s a transition guide → https://t.co/6dOxgExpbm