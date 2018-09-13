هواتف آيفون الجديدة تتوفر في الإمارات 21 سبتمبر

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل إن الشركة ستوفر هواتف أبل الثلاث الجديدة في 29 سوقا عالمية من ضمنها الإمارات لتكون الدولة أولى أسواق الشرق الأوسط الذي تتوفر فيه هذه الهواتف وذلك للطلب المسبق اعتبارا من 14 سبتمبر فيما ستتوفر الهواتف في كافة تلك الأسواق في الأسبوع اللاحق في 21 سبتمبر.

جاء ذلك خلال إعلان الشركة عن منتجاتها الجديدة في "آبل بارك" أمس.

وأما الهواتف الجديدة فهي "ايفون Xs” بشاشة "أوليد" قياس 5.8 بوصة ويبدأ سعره من 999 دولار وأيفون Xs Max ويبدأ سعره من 1099 دولار بشاشة "اوليد" قياس 6.5 بوصة وآيفون XR بشاشة LCD قياس 6.1 بوصة ويبدأ سعره من 749 دولار

وقالت آبل إنها ستقوم بمنح إما مقابل مالي لمالكي هواتف ايفون القديمة بعد إرسالها بالبريد للشركة أو ستقوم بإعادة تدويرها مجانا وفقا لحالة الجهاز.

وسيتوفر برنامج تشغيل iOS 12 الجديد اعتبارا من يوم الاثنين 17 سبتمبر المقبل.