Acer تطلق أحدث وأفضل أجهزتها لراحة الطلبة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركة Acer جهازها الجديد Chromebook 514 على هامش مشاركتها في معرض "إيفا" الدولي للتقنيات. وتسعى الشركة من خلال هذا الجهاز إلى تلبية متطلبات محبي التقنيات المتطورة والشباب المحترفين وطلبة الجامعات. كما يعكس اهتمام الشركة بالسوق المتنامي لأجهزة الكروم بوك والألعاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة الخفة الاستراتيجية الناجحة التي تتبعها Acer في تسيير أعمالها.

الجهاز الجديد Chromebook 514 يجمع بين القوة والمتانة والمظهر العصري الجذاب، في هيكل معدني صلب من الألومنيوم خفيف الوزن يحمي الجهاز من الانثناء أو الانبعاج أو الالتواء. أما الحواف الرقيقة للغاية بسماكة 6 ملم، فتحيط بشاشة عالية الوضوح مزودة بتقنية التبديل داخل اللوح (IPS) بقياس 14 بوصة مع زاوية مشاهدة واسعة تتيح للمستخدمين فرصة الاستمتاع بمشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو والعروض التلفزيونية. كما يتوفر الجهاز الجديد أيضاً مع شاشة لمس اختيارية تسهل عملية التنقل والتحكم بمقاطع الفيديو عبر شاشة بدقة 1920x1080 مع 2.073.600 بكسل.

أداء قوي وإنتاجية أعلى وأكثر سهولة

تتمثل بعض مزايا نظام تشغيل كروم في زمن الإقلاع السريع والاستخدام السهل والحماية الأمنية المضاعفة والبطارية التي تقدم 12 ساعة من الاستخدام المتواصل. وسيحظى المستخدمون بمزايا حاسوبية فائقة الأداء طوال اليوم دون عناء ودون الحاجة إلى استخدام محوّل للطاقة بفضل زمن بدء التشغيل السريع وواجهة الاستخدام المبسّطة والبرامج المتكاملة والاستهلاك الاقتصادي للطاقة. كما لا يزال بإمكان المستخدمون الاستمرار في استعمال برامجهم المفضلة مع نظام تشغيل كروم إذ انه يدعم البرامج المكتبية التقليدية.

أكثر صلابة وسلاسة

تمتاز وظائف النقر والسحب والتمرير والتقريب في جهاز الكروم بوك الجديد بأنها أكثر سلاسة من قبل، خاصة مع وجود لوحة لمس من زجاج Corning Gorilla التي تمنح المستخدم ملمساً أكثر انسيابية مقارنة بلوحة اللمس التقليدية المصنوعة من البلاستيك، فضلاً عن كونها مقاومة للخدوش والحفر. وستحافظ بذلك الشاشة على ملمسها السلس والمنزلق الذي كانت عليه عند شراء الجهاز.

دقة أعلى للكاميرا واستخدام مريح للوحة المفاتيح

توفر كاميرا الويب ذات الدقة عالية الوضوح صورة نقية وصافية مما يمنح كافة الوظائف المتعلقة بالكاميرا تفاصيل مدهشة. وتمتاز لوحة المفاتيح المزودة بإضاءةٍ خلفية للاستخدام "في الليل أو في النهار" بمظهر مدهش، يتيح للمستخدمين فرصة استخدام لوحة المفاتيح بشكل مريح حتى في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة.

منافذ وصل عملية

يمكن الاعتماد على وصلة واحدة فقط لنقل البيانات بسرعة فائقة وبث مقاطع الفيديو وشحن البطارية. تمتاز منافذ يو إس بي 3.1 من النوع سي القابلة للإنعكاس، بسهولة وصلها وبسرعتها الفائقة التي تصل إلى 5 جيجابايت في الثانية، أي أنها أسرع بمقدار 10 مرات من منافذ يو إس بي 2.0.