بطاقة ذاكرة تدعم أداء الأجهزة الجوالة

المصدر: دبي - البيان

ترتقي بطاقات الذاكرة الجديدة 300S من نوع مايكرو إس دي بسعة 128 غيغابايت، من شركة ترانسيند، للارتقاء بأداء تطبيقات الأجهزة الجوالة إلى مستويات غير مسبوقة.

وتوفر الذاكرة الجديدة أعلى مستويات السرعة، كما تمتاز بسرعة ممتازة في قراءة وكتابة البيانات العشوائية، ما يجعلها مثالية لاسترجاع أجزاء البيانات الصغيرة المخزنة في أماكن عشوائية مختلفة ولتسريع أداء التطبيقات في الهواتف الجوالة.

وتتوافق البطاقات الجديدة مع معيار المعيار (A1) الذي تصل سرعة قراءة البيانات العشوائية فيه إلى 1500 عملية إدخال وإخراج في الثانية، وذلك لضمان أداء سلس للتطبيقات على الأجهزة الجوالة بصورة أسرع من بطاقة الذاكرة مباشرة، وتوفير سعة تخزين إضافية على الذاكرة الداخلية للأجهزة.