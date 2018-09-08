«إريكسون» تسهّل نشر الجيل الخامس في المناطق السكنية

المصدر: دبي - البيان

وسّعت «إريكسون» مؤخراً منظومتها المتكاملة الخاصة بالجيل الخامس، وذلك عبر إضافة منتجات جديدة من الأجهزة والبرامج إلى محفظة نظام اريكسون الراديوي، ما يعزز من سرعة مزوّدي خدمات الاتصالات في إطلاق خدمات شبكات الجيل الخامس، حيث ستسمح شبكة النفاذ الراديوي، التي ستتاح تجارياً في النصف الثاني من عام 2019، لمزوّدي الخدمات بتوزيع وظائف الشبكة بمرونة مثل تركيب الحزم والتحكم الراديوي، وتعزيز الكمون والتحكم بتخفيض التكلفة الإجمالية للملكية.

ويقول فريدريك يجلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشبكات في إريكسون: «تستمر الأجهزة والبرامج التي نطلقها اليوم في تلبية المرونة اللازمة لشبكات الجيل التالي. فهي توفر لعملائنا منصة موسعة لتقنية الجيل الخامس وقابلة للتكيف، ما يسهّل عليهم نشر تقنية الجيل الخامس».

وتعمل إريكسون بهدف تسهيل نشر تقنية الجيل الخامس على نطاقات عالية من الطيف؛ بهدف تعزيز الكفاءة في المناطق السكنية، حيث تقوم بمواءمة منتجات شبكات النقل الخاصة بها لتلائم القدرات والجماليات مع أجهزة ستريت ماكرو الراديوي، وذلك عبر تكييف حل فرونتهول 6000 على سبيل المثال؛ لضمان حل متكامل لطبقة ستريت ماكرو لنشر الموجات المليمترية لتقنية الجيل الخامس.

وتعليقاً على ذلك، قال كريس نيكول، محلل رئيسي في شركة ACG للأبحاث: «يتعين على الشبكات العمل على تطوير التكنولوجــيات وتحســـينها للتوافق مع الجيل الخامس. من المحفز أن نرى كيف تقوم إريكسون بتشجيع المزوّدين على التحوّل لتـبني هيكليات جديدة، حيث تعتبر هذه الأمور من أهم العوامل التي يبحث عنها المشـــغلون عند الانتقال من تقنية الجــيل الرابع إلى تقــنية الجـــيل الخــامس».