«لايف U12» هاتف ذكي بمواصفات متقدمة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «إتش تي سي» مؤخراً عن هاتف HTC U12 life، «لايف» أحدث هواتفها متوسطة السعر ضمن فئة هواتف U. ويتميز الهاتف الجديد بتصميم فريد ومواكب لأحدث ما تشتهر بها هذه العائلة من مواصفات وبسعر في متناول يد الجميع.

ويتضمن هاتف «U12 لايف» كاميرا خلفية ثنائية تضفي مزيداً من السهولة والسلاسة على التقاط الصور بتأثير «بوكيه» و«بورتريه» بطريقة احترافية. ويمكن للهاتف أيضاً تصوير مقاطع الفيديو بدقة فائقة 4K بوضوح، ما يجعل منه خياراً مثالياً لالتقاط مقاطع الفيديو.

وتم كذلك تزويد الهاتف ببطارية بسعة 3600 ميلي أمبير، ومعالج من طراز سنابدراغون 636، ما يتيح للمستخدم الاستمتاع بمزايا المهام المتعددة في الهاتف دون استنفاد البطارية.