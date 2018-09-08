واجهة EMUI 9.0 من «هواوي» ترتقي بتجارب المستخدمين

المصدر: دبي - البيان

تمثل واجهة التشغيل EMUI 9.0 لهواتف «هواوي» الترقية الأحدث لهذه الواجهة المستندة إلى نظام «أندرويد باي»، وتوفر تجربة استخدام رفيعة المستوى وسهولة الاستخدام والكثير من المزايا المتنوعة.

وبشكل عام، تعمل واجهة التشغيل EMUI 9.0 بسرعة تزيد بنسبة 12.9% على سابقاتها، كما تدعم زيادة سرعة تشغيل التطبيقات على الهواتف الذكية. فعلى سبيل المثال، يمكن لواجهة EMUI 9.0 تشغيل تطبيقي «انستغرام» و«سبوتيفاي» على نحو أسرع بنسبة 12% و11% على التوالي، من خلال تكاملها مع الأداء الفائق لمـــعالج «كيرين 980»، علاوة على دعم ميزة GPU Turbo 2.0، المبتكرة والخاصة التي تدعم تشغيل المزيد من الألعاب بكفاءة أكبر، وتحسين كفاءة معالجة أعباء العمل الضخمة، فضلاً عن خفض استهلاك الطاقة.