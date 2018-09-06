(فيديو) هكذا تنتقل للوضع الآمن في بريد "جيميل" بعد التحديث

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة غوغل بأن تطبيقها؛ البريد الإلكتروني "جيميل"، يدعم ميزة الوضع السري على الأجهزة المحمولة، والتي تساعد على حماية المعلومات الحساسة من الوصول إلى المستلِم، الذي يتلقى بدوره إشعارا بشأن القيود التي وضعتها عند بعثك للرسالة.

ويتم استخدام الوضع السري حسب (DW) لتعيين تاريخ انتهاء صلاحية الرسائل أو إبطال الوصول في أي وقت، بالإضافة إلى طلب رمز المرور. أما بالنسبة لمستلمي الرسالة السرية، فيتوفرون أيضا على خيارات لإعادة توجيهها ونسخها وطباعتها وتنزيلها.

وعلى الرغم من أن الوضع السري يمنع المتلقين من مشاركة بريدك الإلكتروني، إلا أن ذلك لا يمنع المستلمين من أخذ لقطات شاشة أو صور للرسائل التي تبعثها ومرفقاتها.

كيف ذلك؟

مستخدمو نظام تشغيل "أندرويد"، يمكنهم تشغيل الوضع السري على بريد "جيميل"، باتباع 3 خطوات مهمة، أولها: الضغط على القائمة الثلاثية النقاط أعلى الشاشة، حين يظهر لك الوضع الحالي، وأسفل منه الوضع السري. وعندما تختار الوضع السري، ستظهر لك واجهة جديدة لـ" جيمايل"، وعند إرسال أو استقبال أية رسالة ينبغي عليك إدخال رمز مرور أو رقم سري جديد.