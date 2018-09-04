عطل يصيب "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" لفترة وجيزة

المصدر: البيان الالكتروني

اشتكى مستخدون لتطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" حول العالم من تعطل في عملهما، مساء أمس الاثنين.

وأفادت "روسيا اليوم" نقلا عن موقع Downdetector المختص بتعقب عمل شبكات التواصل الاجتماعي بأن حالات التعطل ظهرت في قرابة الساعة 22:50 بتوقيت الامارات.

ولاحظ مستخدمون من روسيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وبولندا وإيطاليا والولايات المتحدة وغيرها من الدول مشاكل في عمل تلك التطبيقات.

وتتعلق غالبية الشكاوى بتعطل في تشغيل "إنستغرام" (42%) والوقف التام لعمل "فيسبوك"، كما يواجه المستخدمون مشاكل عند محاولتهم الدخول في حساباتهم عبر التطبيقات وتحميل صور.

يذكر أن جميع هذه التطبيقات ملك لشركة "فيسبوك".