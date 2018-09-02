صور مسربة لـ«آيفون إكس إس» قبل إطلاقه بأيام

المصدر: البيان الالكتروني

سربت مواقع صوراً للهاتف الذي سيطلق عليه اسم «iPhone XS» أو «آيفون إكس إس»، إضافة إلى أجهزة أخرى قبل الإعلان الرسمي عن هاتف شركة «آبل» الجديد، .

ومن المتوقع أن تعلن عنه الشركة بشكل رسمي في مؤتمر بمقرها بولاية كاليفورنيا الأميركية يوم 12 سبتمبر اللحالي وفقا للشرق الأوسط.

ونشر موقع «9 تو 5 ماك» المتخصص بأخبار التكنولوجيا، خصوصاً هواتف «آبل»، صوراً للهاتف الجديد. ونقل الموقع أن الهاتف من المتوقع أن تكون له نسخة ذهبية أيضاً وفقا لصحيفة الشرق الاوسط.

فمن المتوقع أن يكون كل من «آيفون إكس إس» و«آيفون إكس إس بلس» بهما شاشة «أوليد» النحيفة، بقياس 6.5 و5.8 بوصات.

ومن المتوقع أن تكشف شركة «آبل» النقاب عن ساعة «آبل» الرابعة الجديدة في المؤتمر الصحافي نفسه.