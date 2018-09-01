«فايف» تفتح أبوابها لخوذة الواقع الإفتراضي «أوكيولوس»

المصدر: دبي ـ البيان

في إطار التزام «فايف بورت» Viveport، المنصة الحاسوبية للمحتوى والتوزيع، بتعزيز التفاعل بين مبدعي المحتوى العالميين مع الجمهور في شتى أرجاء العالم، قالت «فايف» من «إتش تي سي» إن منصة «فايف بورت» أصبحت تدعم خوذة الواقع الافتراضي «أوكيولوس ريفت» Oculus Rift. وتأتي هذه الخطوة لتتيح لمطوري المحتوى عرض إبداعاتهم عبر الخوذة وسيتم إتاحة المحتوى لجميع المستخدمين اعتباراً من 4 سبتمبر.

ومن شأن إضافة الدعم لخوذة «أوكيولوس ريفت» رفع أعداد المهتمين بمحتوى الواقع الافتراضي في منصة «فايف بورت»، ويتيح لمستخدمي «أوكيولوس ريفت» الاشتراك في المنصة، وخوض خمس تجارب مميزة للواقع الافتراضي، إذ يكون الاشتراك مبدئياً بحصول المستخدم على 14 يوماً تجريبياً مجاناً، يبدأ بعدها سريان الاشتراك الشهري بتكلفة في متناول اليد.

وبفضل توفر نحو 500 محتوى للواقع الافتراضي على مكتبة «فايف بورت»، سيتاح الفرصة للتعرف على طيف من التجارب المتنوعة التي تعزز تفاعل المستخدمين وتجذب عدداً أكبر من الجماهير، من خلال بعض أفضل العناوين الأفضل مبيعاً من إصدارات محتوى الواقع الافتراضي.

وقال ريكارد ستيبر، رئيس منصة «فايف بورت»: تأتي إضافتنا لميزة دعم خوذة «أوكيولوس ريفت» لتتيح لنا مضاعفة حجم قاعدة المستخدمين المحتملين بما يعود بمنافع جمّة على مطوري المحتوى في منصة «فايف بورت». ونعتزم مواصلة توسيع نطاق وصولنا وصولاً إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين بالنيابة عن المطورين.