«ثينك باد بي1» حاسوب ذو اعتمادية عالية

المصدر: دبي - البيان

«ثينك باد بي1» ThinkPad P1 طراز جديد من مجموعة «ثينك باد» من «لينوفو» يمتاز بأنه أخف محطة عمل نقالة تنتجها لينوفو حتى الآن وأكثرها نحافة وأناقة، لتقدم للمستخدمين ما يحتاجون إليه من جمال التصميم وقوة الأداء والاعتمادية العالية التي يستطيعون الثقة بها في تنفيذ أعمالهم وإدارتها.

حيث يقدم هذا الحاسوب للمستخدمين تجربة مميزة على صعيد الشكل والمظهر والبنية والمكونات، فغلافه الخارجي الأسود ولوحة اللمس الزجاجية ولوحة المفاتيح الناعمة والتصميم الراقي الممتاز تلبي تماماً ما يتوقعه المستخدمون وأكثر. وصممت لينوفو وحدة الطاقة التي ترافقه بحجم أصغر وأخف بنسبة 35% من سلفه.