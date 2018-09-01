«سينيور» هاتف ذكي للمهام الصعبة

المصدر: دبي - البيان

هاتف «سينيور» من «إكس تاتش» هو أكثر هواتف عائلة «إكس بوت» Xbot متانة، حيث صمّم لتحمل ظروف الاستخدام اليومي في الظروف البيئية القاسية، ما يجعله رفيقاً مثالياً للرحلات والمهام المتطلبة.

ويتمتع هاتف «سينيور» الأساسي باعتماد IP69 الذي يعتبر أقوى توثيق في الصناعة على الإطلاق، ما يجعل الهاتف منيعاً تماماً للماء والغبار، علاوة على غلافه القوي الذي يجعله مقاوماً للماء حتى متر واحد وتحمل رذاذ خرطوم النفاثة الذي يتم اختباره تحت درجة حرارة عالية تصل إلى 80 درجة مئوية والضغط العالي من زوايا مختلفة. ويتمتع الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 8.1 ببطارية سعة 5000 ميلي آمبير تصمد لأكثر من يومين كاملين. ويتوفر الهاتف على موقع الشركة www.xtouchdevice.com وفي محلات كارفور بأنحاء الدولة.