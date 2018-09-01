«تشارج 3» سوار ذكي لتتبع اللياقة البدنية

المصدر: دبي - البيان

يعتبر سوار «تشارج 3» من فيت بيت Fitbit Charge 3، واحداً من أحدث الإضافات لعائلة أساور «تشارج» المخصصة لتتبع نشاطات الرشاقة. ويتميز السوار بتصميم فاخرٍ ومقاومٍ للماء مع شاشة عرض تعمل باللمس، بالإضافة إلى تزويده بأكثر من 15 وضعية مختلفة للتمارين تعتمد على أهداف المستخدم، وميزات ذكية أخرى مهمة للبقاء على تواصل مع كل ما يهمكم.

كما زود السوار ببطارية تمتد حتى 7 أيام مع أحدث مستشعر وتقنية خوارزمية للتتبع من فيت بيت، وشاشة بزجاج «غوريللا» لضمان المتانة والراحة للمستخدمين من الرجال والنساء. وتعمل هذه الشاشة عالية الوضوح باللمس، وهي أكبر بنسبة 40% وأكثر سطوعاً من سابقتها، وتقدم تجربة أكثر سهولة للوصول إلى معلوماتك الخاصة.