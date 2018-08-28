انستغرام يتيح توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء للجميع

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت إنستغرام عن إطلاقها لثلاث أدوات جديدة على تطبيقها الشهير، حيث ستتيح أدواتها معلومات أكثر تفصيلًا عن الحسابات التي تمتلك عدداً كبيراً من المتابعين، كما ستسمح بتأكيد الحسابات عن طريق عملية التحقق بخطوتين، بالإضافة إلى إتاحة فرصة لعوام المستخدمين بتوثيق حساباتهم بالعلامة الزرقاء.

وقالت الشركة وفقا لصحيفة عالم التقنية المتخصصة إنه خلال الأسابيع القادمة سيكون المستخدمون قادرين على معرفة تفاصيل أكثر عن الحسابات التي تمتلك أعداداً كبيرة من المتابعين، بحيث يمكن الذهاب إلى الحساب والضغط على القائمة ومن ثم اختيار معرفة المزيد عن هذا الحساب ، وبعدها ستظهر معلومات إضافية؛ مثل المكان، تاريخ التسجيل، الأسماء السابقة، والإعلانات التي يقومون بها.

ومن جانب آخر فإن إنستغرام ستتيح طلبات توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء للجميع في حال التوافق مع الشروط العامة، وهو الخبر الذي سيسعد الكثير من أصحاب الحسابات الكبيرة على التطبيق، حيث ستسمح الشركة للمستخدمين بتعبئة طلب التوثيق بالذهاب إلى القائمة ومن ثم اختيار الاعدادات، وبعدها اختيار طلب توثيق الحساب. ثم سيكون على المستخدم تعبئة البيانات الأساسية وارسال صورة تأكيد للهوية الشخصية، وما عليه سوى الانتظار بعد ذلك لمعرفة ما إذا تم قبوله أم لا.

أما الأداة الثالثة التي أطلقتها الشركة، فهي لتطبيقات الطرف الثالث الخاصة بتأكيد الحسابات وتسجيل الدخول عبر عملية التحقق بخطوتين، حيث ستسمح الشركة لتطبيقات التحقق مثل Google Authenticator مساعدة المستخدمين على الحفاظ على حساباتهم أمنة، ويمكن تفعيل هذه الخطوة عن طريق الذهاب للإعدادات واختيار عملية التحقق بخطوتين في نهاية الخيارات.