«مايكروسوفت» و«أمازون» تدعمان المساعدات الذكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركتا مايكروسوفت وأمازون الأسبوع الماضي عن جلبهم المساعدات الرقمية الخاصة بهم «أليكسا» و«كورتانا» لجميع أجهزة مكبرات الصوت المنزلية الذكية «إيكو» Echo، وذلك كونه جزءاً من الشراكة بين عمالقة التكنولوجيا في منطقة سياتل، حيث يمكن لمستخدمي ويندوز 10 الطلب من كورتانا تشغيل «أليكسا»، كما يمكن لمستخدمي أجهزة «إيكو» الطلب من «أليكسا» تشغيل «كورتانا».

وتجلب مساعدات أليكسا وكورتانا ميزات فريدة، حيث يمكن لكورتانا مثلاً تحديد موعد الاجتماع باستخدام أوتلوك، أو إنشاء تذكيرات تستند إلى الموقع الجغرافي، والبحث عبر «لينكد إن» لتوفير معلومات حول الأشخاص، الذين يقابلهم المستخدم في الاجتماع المقبل، كما لدى أليكسا أكثر من 40 ألف تطبيق أو مهارة صوتية، تم تصميمها للتعامل مع نطاق واسع من حالات الاستخدام.