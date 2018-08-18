«سويمر» هاتف يطفو على الماء من «إكس تاتش»

المصدر: دبي - البيان

ينتمي هاتف «سويمر» الذي يطفو على الماء من شركة «إكس تاتش» إلى عائلة «إكس بوت» Xbot، التي صممت جميعها لتحمل ظروف الاستخدام اليومي في الظروف البيئية القاسية.

ويتمتع هاتف «سويمر» الأساسي باعتماد IP68 الذي يجعله منيعاً للماء والغبار، إضافة إلى مصباح للإنقاذ ووظيفة الشحن الخارجي، مع شريحتين وذاكرة قابلة للتوسع وبطارية سعة 2500 ميلي آمبير تسمح بتشغيل الجهاز على وضع الاستعداد لمدة تصل إلى شهرين، ما يجعل هذا الهاتف مناسباً للرحلات وهو متوفر بالأصفر الناري والأسود الفحمي، ويتوفر الهاتف ضمن مجموعة «إكس بوت» Xbot على منصة التجارة الإلكترونية للشركة www.xtouchdevice.com وفي محلات كارفور بأنحاء الدولة. وترافق منصة التجارة الإلكترونية خيارات مميزة، منها الشحن المجاني والدفع عند الاستلام وخدمات الاستلام والتصليح المجانية.