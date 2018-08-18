«سائقتي» تطبيق سعودي لتوصيل السيدات

«سائقتي /‏‏‏ SAEQTY» هو أول تطبيق سعودي مخصص للنساء لحجز السيارات على مستوى المملكة، لتوفير خدمة توصيل السيدات والأسر عموماً بشكل آمن وبأسعار مقبولة من خلال قائدات مؤهلات من النساء مع إمكانية سداد المشاوير بشكل نقدي أو عبر بطاقة الائتمان.

ولاستخدام التطبيق، يتعين أولاً تحميله، ثم التقاط الموقع بشكل تقني عبر GPS، واختيار فئة السيارة، وتحديد وجهة الوصول لمعرفة السعر التقريبي، وتأكيد الحجز لمعرفة تفاصيل السائقة وموقعها الحالي. ويوفر التطبيق منصة داعمة للسيدات الراغبات في زيادة دخلهن المادي من خلال القيادة.