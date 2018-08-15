سامسونغ تزيح الستار عن Galaxy Note9 في الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت سامسونغ الخليج للإلكترونيات الستار عن أحدث أيقوناتها في عالم الهواتف الذكية Galaxy Note9 .

ويتوفر Galaxy Note9 ببطارية سعة 4.000 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر على الإطلاق في أي هاتف Galaxy وبه خياران للتخزين الداخلي – ويمكن للمستخدمين الاختيار بين 128 غيغابايت أو 512 جيجابايت مع إمكانية إدخال بطاقة ذاكرة منفصلة microSD، تصبح سعة التخزين الكلية في Galaxy Note9 1 تيرابايت ما يوفر للمستخدم مساحة كافية عند الرغبة بتخزين الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات المفضلة.

وتم تزويد Galaxy Note9 بمعالج 10 نانومتر متطور يدعم أعلى السرعات الشبكية (تصل إلى 1.2 غيغابت في الثانية) وذلك لتمكين المستخدمين من القيام بالبث وتنزيل وتحميل الفيديوهات دون أي بطء. كما يحتوي Galaxy Note9 على نظام التبريد المائي الذي طورته سامسونغ .

ويعتبر قلم S Pen الميزة الأشهر في سلسلة هواتف Note –وتحول S Pen من مجرد وسيلة للكتابة والرسم إلى أداة تتيح للمستخدمين المزيد من القوة والتحكم وبات بإمكان المستخدمين بنقرة واحدة فقط التقاط صور شخصية وجماعية وعرض شرائح، وتشغيل الفيديوهات وغير ذلك الكثير.

وتأتي كاميرا Galaxy Note9 بتقنية الحد من الضوضاء وعدسات بفتحة مزدوجة متحركة Dual Aperture، والتي تتكيف مع الضوء تماماً مثل العين البشرية. وبغض النظر عن ظروف الإضاءة، توفر كاميرا Galaxy Note9 صوراً واضحة تماماً.

كما يتميز هاتف Galaxy Note9 بأكبر شاشة وهي من نوعAMOLED Infinity Super مقاس 6.4 بوصات.

و سيتوفر هاتفGalaxy Note9 في جميع متاجر التجزئة الكبرى ومتاجر علامة سامسونغ بألوان الأسود الحالك والأرغواني مع قلم S Pen مطابق إضافة إلى توفره باللون الأزرق المحيطي مع قلم S Pen باللون الأصفر اللّؤلؤي. وسيختلف سعر الهاتف بحسب سعة الذاكرة:

Galaxy Note9 128 غيغابايت بسعر 3،699 درهما إماراتياً

Galaxy Note9 512غيغابايت بسعر 4،599 درهما إماراتياً