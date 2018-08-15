«إنستغرام» يتعرض لاختراق غريب

المصدر: البيان الالكتروني

تعرض المئات من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أمس إلى اختلاق غريب يؤدي إلى تسجيل خروجهم من حساباتهم والحصول على رسالة تقول إن اسم المستخدم غير موجود عند محاولة تسجيل الدخول من جديد، فضلاً عن تغيير عناوين بريدهم الإلكتروني وكلمات المرور، فيما أفاد العديد من الضحايا بأن نطاق بريدهم الإلكتروني تحول إلى.ru في مؤشر على أن موقع الهجوم قد يكون من الأراضي الروسية.

وذكر تقرير صادر عن موقع «ماشابل» mashable أن معظم حالات الاختراق تم تسجيلها في غضون الأيام القليلة الماضية، وأنه من غير الواضح بعد كيف تمكن القراصنة من مهاجمة الحسابات فيما قام المهاجمون بتغيير صور الضحايا إلى صورة متحركة من أفلام ديزني وبيكسار.

وتفيد التقارير بقيام المستخدمين بالتغريد حول اختراق حسابات إنستغرام أكثر من 798 مرة في شهر أغسطس بالمقارنة مع 40 مرة في شهر يوليو، كما تم تسجيل قفزة مماثلة في موقع ريديت Reddit ومواقع تواصل اجتماعي أخرى، حيث كشفت المواضيع الرائجة على محرك بحث جوجل عن ارتفاع في عمليات البحث عن عبارة “اختراق إنستغرام”، والتي تم البحث عنها عبر جميع أنحاء العالم.

وشارك عدد من مستخدمي إنستغرام الساخطين استياءهم من فقدان إمكانية الوصول إلى حساباتهم عبر الإنترنت، وليس من الواضح بعد كيف تمكن الهاكرز من الدخول إلى الحسابات المتأثرة والسيطرة عليها، وبالرغم من أن معظم الحسابات المتأثرة لا تستخدم ميزة المصادقة الثنائية، لكن هناك بعض الحسابات التي تم الاستيلاء عليها كانت تستخدم طريقة الحماية المتقدمة 2FA.