«غالاكسي نوت9» متاح للطلب المسبق في الدولة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «سامسونغ» الخليج للإلكترونيات عملية الطلب المسبق على هاتفها الجديد «غالاكسي نوت9» في الإمارات، حيث يمكن للعملاء الحصول مسبقاً على الهاتف من متاجر التجزئة الكبرى، والمشغلين، ومتاجر علامة «سامسونغ» التجارية، وكذلك عبر الإنترنت من خلال متجر «سامسونغ» الإلكتروني حيث بدأ الحجز على الموقع أول من أمس، ويستمر حتى 24 أغسطس الجاري. وسيحصل العملاء على سماعات JBL مع الهاتف بسعة ذاكرة 128GB مقابل 3699 درهماً. وسماعات JBL إضافة إلى مكبرات الصوت اللاسلكية JBL مع الهاتف بسعة ذاكرة512 GB مقابل 4599 درهماً.

وتم تزويد «نوت9» ببطارية سعة 4000 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر على الإطلاق في أي هاتف «غالاكسي» من «سامسونغ»، وذلك لتوفير طاقة لساعات طويلة، مع خيارين للتخزين الداخلي - حيث يمكن للمستخدمين الاختيار بين 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت وإمكانية إدخال بطاقة ذاكرة منفصلة microSD. وتعتبر كاميرا «غالاكسي نوت9» الأفضل في السوق، حيث تأتي بتقنية الحد من الضوضاء وعدسات بفتحة مزدوجة متحركة Dual Aperture، والتي تتكيف مع الضوء مثل العين البشرية. وبغض النظر عن ظروف الإضاءة، توفر الكاميرا صوراً واضحة تماماً.

ومن خلال تعزيزه الآن بخاصية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE)، يتيح قلم S Pen الجديد للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مختلفة تماماً عند استخدام الهاتف. وبات بإمكان المستخدمين بنقرة واحدة فقط التقاط صور شخصية وجماعية وعرض شرائح، وتشغيل الموسيقى والفيديوهات وغير ذلك الكثير.

ويتوفر الهاتف بألوان الأسود الحالك والأرجواني مع قلم S Pen مطابق، إضافة إلى توفره باللون الأزرق المحيطي مع قلم S Pen باللون الأصفر.