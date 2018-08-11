«هونر» تستهدف رابع أكبر حصة في الخليج

المصدر: دبي - علي الزكري

أكد كريس سن بايغونغ، نائب رئيس علامة هونر للهواتف الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن لدى «هونر» طموحات كبيرة بأن تصل الحصة السوقية لهواتفها إلى المرتبة الرابعة في منطقة الخليج والتفوق على العلامات المنافسة في القطاع بنهاية 2018، وأن تكون ضمن أفضل خمس علامات خلال السنوات الثلاث المقبلة على المستوى العالمي.

وكانت علامة «هونر» للهواتف الذكية في مجموعة هواوي، أعلنت في فبراير الماضي أن نمو حصّتها السوقية في الإمارات بلغت 30% للمرة الأولى منذ دخولها السوق عام 2015.

وأضاف بايغونغ في تصريحات خاصة للبيان أن قرار «هونر» اختيار دبي مقراً إقليمياً للشركة لم يكن اعتباطياً، فدبي هي مركز المنطقة، وتمثل مكاناً رائعاً يناسب الجمهور الرئيس لعلامة هونر، وهو جيل الشباب الرقمي، كما أن دبي تتميز بدعمها المستمر للابتكار والإبداع، وهو ما يتماشى مع الابتكار والإبداع في المجموعة المبهرة من منتجات «هونر»، وأضاف: «تتماشى فلسفة دبي القائمة على الانطلاق بأقصى سرعة مع استراتيجيتنا كشركة قائمة على الابتكار، ولذلك كان لابد لنا أن ننطلق من دبي».

كريس بايغونغ

«للشجعان فقط»

وحول الأسس التي ترتكز عليها «هواوي» لتحقيق ريادتها في صناعة الهواتف الذكية لشباب الجيل الرقمي، قال بايغونغ: «تماشياً مع شعار العلامة «للشجعان فقط»، فقد قامت على مبدأ تلبية احتياجات الجيل الرقمي من خلال منتجات مهيأة للاتصال بالإنترنت ومنح المستخدمين تجارب متفوقة وتلهمهم للعمل والإبداع وتمكن جيل الشباب من تحقيق أحلامهم. تناسب علامة «هونر» رغبات الشباب وتقدم منتجات استثنائية ومبتكرة بأسعار منافسة.

وأضاف: «تحتفي منطقة الخليج، ودولة الإمارات بشكل خاص، بالابتكار كما أنها تضم عدداً كبيراً من السكان الشباب المهتمين بالتقنيات المتقدمة. وقد تميزت «هونر» بفضل ما أبدته من جرأة في القيام بالأمور بشكل مختلف عن الآخرين واتخاذ الخطوات اللازمة لتوفر لعملائها أحدث التقنيات والابتكارات».

خصائص

وحول الخصائص الفريدة التي تتمتع بها الهواتف الذكية من هونر، التي تميّزها عن غيرها، أوضح بايغونغ: «تتميز هونر عن غيرها بتطوير أفضل المنتجات المتقدمة التي تحتضن أحدث التقنيات، ومنها الذكاء الاصطناعي والشاشة الهادئة وفتح قفل الشاشة بملامح الوجه وشاشة العرض الكامل والأداء الجبّار والإمكانات المدهشة للتصوير، التي تحاكي تجربة استخدام الكاميرا من دقة الصور إلى تحريرها، وكلّها عروض تلبي احتياجات المستهلكين بأسعار في متناول أيديهم».

«هونر بلاي»

ولفت بايغونغ إلى أن هاتف «هونر بلاي Honor Play» هو أول هاتف ضمن سلسلة من المنتجات الجديدة التي تغيّر ملامح الأداء في فئة المنتجات المثالية للشباب، التي توفر لهم كل ما يحتاجونه في هاتفهم الذكي: المرح في جميع الأوقات بفضل أداء غير مسبوق وفي تصميم مدهش.

وبفضل وحدة المعالجة الرسومية المتطورة «جي بي يو تيربو»، يضمن هاتف «هونر بلاي»

سرعة فائقة في الأداء، ويعالج مشكلات الأداء الشائعة التي يعاني منها محبو ممارسة الألعاب عبر الهواتف المتنقلة، وبهذا فإن هاتف «هونر بلاي» يمثل الإضافة المثالية للشباب ويقدم لهم كل ما يريدونه من هاتفهم الذكي: المرح في جميع الأوقات مع أداء غير مسبوق للألعاب وأداء متفوق للترفيه على مدار الساعة. سيعيد جهاز «هونر بلاي» تعريف تلك المعايير لمحبي الألعاب الشباب في السعودية والإمارات، فيما يمنحهم تجربة متجددة في ممارسة الألعاب.

وأضاف: «تواصل هونر استحداث الطرق الجديدة والمبتكرة لتزويد جيل الألفية بكل ما يحتاجون إليه بالفعل، حيث يحقق هذا الهاتف أداءً مذهلاً في سرعة ممارسة الألعاب وتجربة الترفيه المتميزة، وهو مصمم لاستعراض تقنية المعالجة الرسومية المدهشة «جي بي يو تيربو» ليحصل على لقب «وحش الألعاب»، إلى جانب تزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها بالتعاون مع العديد من الشركاء في مجال الألعاب».

مفتاح النجاح

ولدى سؤال بايغونغ عن مفتاح النجاح في أسواق الهواتف الذكية، أفاد بضرورة مواكبة أحدث التقنيات والتطورات وتلبية احتياجات الناس من خلال المنتجات المهيّأة لاستخدام الإنترنت، التي تحقق للمستخدمين تجربة غير مسبوقة. وأضاف: «من المهم جداً توفير تقنيات متقدمة بأسعار مناسبة، وبقدر ما تقدمه من تقنيات وتوفره من أسعار، تكون أسرع انتشاراً وأكثر قدرة على ترسيخ وجودك في جميع أنحاء العالم.

ذكاء اصطناعي

وحول أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هواتف «هونر»، قال بايغونغ: «نحن في هونر واثقون بمجموعتنا الواسعة من المنتجات المبتكرة، ونحرص على تزويد عملائنا بأفضل مستويات الجودة وأحدث الابتكارات من خلال هواتفهم. نؤمن في هونر بأن استخدام الذكاء الاصطناعي سيسهم في رسم مستقبل إبداعي مميز، حيث يسهم دمج تلك التقنية في الكاميرات في تغيير ملامح التصوير الفوتوغرافي للأجيال المستقبلية وجيل الألفية والجيل التالي. وتتميز هونر بكونها تقدم كل ما يحتاج إليه الجيل الرقمي بسعر مناسب».