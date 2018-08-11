75 % نمو أعمال «درايفو» في الربع الثاني 2018

المصدر: دبي - البيان

سجل «درايفو» التطبيق المتخصص في إيصال القهوة والطعام إلى العميل أثناء انتظاره في سيارته في الإمارات، أكبر عدد من الطلبات على الإطلاق خلال فترة الأشهر الثلاثة من أبريل إلى يونيو الجاري، حيث شهد الربع الثاني من العام زيادة بنسبة 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في حجم الأعمال من المقاهي والمطاعم المشتركة.

وأوضح مرشد محمد الشريك، المؤسس لـ «درايفو»، أن أعلى معدلات النمو كانت من نصيب الطلبات في إمارة عجمان بنمو بلغ 173%، ثم منطقة مويلح في إمارة الشارقة، حيث بلغ معدل نمو الطلبات فيها 128%، تليها أبوظبي بنمو 66% ودبي بنسبة 38%.

وينوي «درايفو» في توسيع قاعدة عملائه ودخول أسواق جديدة، منها مدينة خورفكان خلال الربع الثالث.