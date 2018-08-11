تقنية لتسريع معالجة الألعاب على هواتف «هواوي»

المصدر: دبي - البيان

تعمل تقنية تسريع وحدات معالجة الألعاب GPU Turbo المبتكرة من «هواوي» على معالجة تطبيقات تحتوي على رسوميات مكثفة مثل الألعاب، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة ألعاب مرموقة دون الحاجة لترقية هواتفهم، علاوة على تحسين أداء تطبيقات أخرى، مثل كفاءة استهلاك الطاقة وتجارب تسوق الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، إضافةً إلى التعليم والترفيه.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة في مرحلة حاسمة تشهد فيها الألعاب على الأجهزة المحمولة رواجاً منقطع النظير على الصعيد العالمي، فقد تجاوز الإنفاق على هذه الألعاب في عام 2017 ضعف الإنفاق على أجهزة الكمبيوتر، وما يقارب أربعة أضعاف الإنفاق على قطاع الألعاب التقليدية، وذلك وفقاً لشركة أبحاث السوق «آي دي سي»، فيما تفيد دراسة بحثية جديدة أن ما يقارب 90% من مستخدمي الهواتف الذكية في الإمارات هم من عشاق الألعاب على هذه الهواتف.