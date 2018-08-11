كاميرا «لوميكس» TZ220 رفيق مثالي للرحلات

المصدر: دبي - البيان

كشفت «باناسونيك» مؤخراً النقاب عن كاميرتها «لوميكس» TZ220، الجديدة التي تتميز بقوة تقريب محسّنة بواقع 15 مرة، مع مستشعر MOS عالي الحساسية قياس 1 بوصة، الذي يتيح استخدامات أكثر تنوّعاً مع جودة عالية للصور، بما في ذلك مقاطع الفيديو عالية الدقة 4K.

وتضم «لوميكس» TZ220 عدسات VARIO-ELMAR الجديدة من «لايكا» بزاوية فائقة الاتساع مقاس 24 ملم، وخاصية تقريب بصري قوية بواقع 15 مرة (مكافئ لعدسة كاميرا قياس 35 ملم: 24-360 ملم)، ونظام تثبيت مدمج خماسي المحاور تمنح زاوية رؤية متنوعة، مع الحد من اهتزاز الكاميرا في اليد عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو. كما تتيح التقاط صور مذهلة من مسافة قريبة تصل إلى 3 سم.