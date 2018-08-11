«إكس تاتش» تطلق هواتف «إكس بوت» من دبي

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

أطلقت «إكس تاتش» XTouch، للإلكترونيات الاستهلاكية ومقرها دبي، أربعة من الهواتف المتحركة المتينة من عائلة «إكس بوت» Xbot، والتي تشمل الهواتف الذكية «سينيور» Senior و«جونيور» Junior بالإضافة إلى هاتفي «سويمر» Swimmer الذي يطفو في الماء، و«تشامب» Champ، والتي صممت جميعها المجموعة لتحمل ظروف الاستخدام اليومي في الظروف البيئية القاسية. وقال تيم تشن، المؤسس والمدير التنفيذي لعلامة «إكس تاتش» في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن الشركة التي حققت مبيعاتها في الدولة نمواً بنسبة 18% في الربع الثاني من 2018 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، تنوي افتتاح متجر «إكس تاتش» لتجربة العملاء، خلال فترة العيد من العام المقبل.

وتوقع تشن تحسن أداء سوق الهواتف الذكية والأساسية في الإمارات خلال الربع الأخير من العام بعد الانخفاض في مبيعات هذا السوق خلال الربع الثاني من العام بنسبة 15% تقريباً حسب شركة «آي دي سي»، عازياً الانخفاض إلى تراجع عمليات إعادة تصدير الهواتف من دبي ودخول أسواق الهواتف عالمياً مرحلة تصحيح طبيعية.

وأشار إلى أن الشركة التي شحنت 1.8 مليون هاتف إلى 32 دولة العام الماضي، لا تشمل الصين، تستهدف نمواً بنسبة 30% في الدولة هذا العام، مؤكداً أن الابتكار وتوفير تجربة متميزة تلبي حاجة المستخدم هما أهم عاملين ترّكز عليهما الشركة للمنافسة في سوق الهواتف في الدولة.

ويعدّ أبرز هواتف المجموعة، وهو «سينيور»، من أول الهواتف الذكية التي تحمل اعتماد IP69 مما يجعله الهاتف الأكثر مقاومة للسقوط والغبار والمياه والرذاذ. وقد اجتاز الهاتف بنجاح اختبارات الاعتماد الصارمة، بحيث يمكنه تحمل رذاذ الرشاشات القوية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 80 درجة مئوية والضغط الكبير من مختلف الزوايا. وبفضل صلابة الهاتف فإن استخدامه مريح وآمن في الأنشطة الرياضية، كما هو الحال عند التزلج على الألواح المائية والسباحة والغوص وتسلق الجبال.

وإلى جانب تميزه بالصلابة، يعمل هاتف «سينيور» بنظام التشغيل أندوريد 8.1 ومعالج «ميديا تيك» 6739V الذي يحقق أداء متفوقاً ويسمح بسرعة أكبر بالاتصال بشبكات الجيل الرابع. وبفضل مساحات التخزين RAM سعة 3 غيغابايت و ROM سعة 32 غيغابايت، والتي يمكن زيادتها إلى 128 غيغابايت لضمان سلاسة الأداء والاستخدام. وترافق الهاتف الجديد كذلك بطارية قدرتها 5000 ملي أمبير في الساعة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل ونظام استشعار بصمات الأصابع.