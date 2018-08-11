«غوغل» تكشف رسمياً عن «أندرويد باي»

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت «غوغل» مؤخراً عن النسخة 9.0 الأحدث من نظامها التشغيلي، والذي سيحمل اسم «أندرويد باي»، وبدأت بإرسال التعليمات البرمجية المصدرية النهائية إلى مشروع أندرويد مفتوح المصدر AOSP.

كما بدأت جوجل بإرسال نظام التشغيل الجديد إلى هواتفها بيكسل بعد أن وفرّت النسخة التجريبية من نظام لمجموعة من الهواتف. وتركز جوجل من خلال نسخة «أندرويد باي» على دعم المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي لجعل استخدام الهاتف أبسط وأكثر ذكاء.

كما يوفر النظام واجهة مستخدم متناسقة مع ميزة المصادقة عبر بصمة الإصبع، وتحسينات للخصوصية من أجل الحد من التطبيقات التي يمكنها العمل ضمن الخلفية، وميزات البطارية التكيفية والسطوع التكيفي، وإجراءات التطبيق للتنبؤ بأوامر المستخدم.