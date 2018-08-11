%21 حصة هواتف «هواوي» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير شركة «جي إف كي» GFK لشهر مايو 2018 تسجيل «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» حصةً سوقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 21%، ما يمثل زيادةً بنسبة 31.25% بالمقارنة مع حصة العلامة في السوق خلال ديسمبر 2017.

كما تتجاوز الحصة السوقية للمجموعة في دولة الإمارات نسبة 20%. وحققت المجموعة أيضاً نمواً استثنائياً في أعمال المستهلكين تجلّى في الزيادة السريعة في شحنات الهواتف الذكية خلال النصف الأول من العام 2018.

كما واحتلّت هواوي المرتبة 79 ضمن قائمة «العلامات التجارية الأكثر قيمة لعام 2017» والتي تصدرها مجلة «فوربس»، وهو ما يقدّم دليلاً ساطعاً على تميّز ونجاح الابتكارات والمنتجات الصينية على مستوى العالم.