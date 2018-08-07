تعرف إلى موعد إطلاق "غالاكسي نوت 9"

المصدر: البيان الالكتروني

ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، الثلاثاء، أن سامسونغ ستكشف عن هاتفها المنتظر "غالاكسي نوت 9"، الخميس 9 أغسطس، وذلك ضمن خطة ترمي للهيمنة على سوق الهواتف الذكية، قبل طرح الشركة المنافسة أبل لهاتفها الجديد.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف الجديد مجهزا بأكبر سعة بطارية تخزين من بين سلسلة من الهواتف الذكية المصنّعة من قبل الشركة، وفق ما ذكرت مصادر صناعية للوكالة.

وستكشف الشركة الكورية الجنوبية عن " غالاكسي نوت 9" خلال حفل تنظمه في مدينة نيويورك الأميركية.

وبينما لم تقدم سامسونغ مزيدا من التفاصيل باستثناء مقطع فيديو تشويقي، قالت مصادر إن الهاتف الجديد مجهّز ببطارية 4,000 ميلي أمبير بالساعة، وبشاشة قياس 6.4 بوصة، كما يتميز بسعة تخزين ضخمة تبلغ 512 غيغابايت.

وفي حال طرحت سامسونغ نسخة 512 غيغابايت، سيصل سعر الجهاز المتوقع إلى 1200 دولارا.

ويتوقع أن يقدم "غالاكسي نوت 9 "خدمات تشغيل الموسيقى والتصوير والتحكّم في الألعاب بواسطة قلم رقمي يدعم خدمة البلوتوث اللاسلكية، بحسب سكاي نيوز.

وتخطط سامسونغ لقبول طلبات شراء ابتداء من 14 أغسطس الجاري، على أن يطرح رسميا للبيع يوم 24 من الشهر ذاته، وذلك بناء على استراتيجية هادفة إلى الهيمنة على سوق الهواتف الذكية قبل شهر واحد من موعد طرح نسخة جديدة لهاتف "آيفون" من قبل الشركة المنافسة "أبل".