(فيديو) روبوت حيوان أليف

المصدر: البيان الالكتروني

اخترعت إحدى شركة "فينكروس" روبوتا يدعى "هكسا"، لديه ست أرجل وشبيه قليلا بلباسور، حيث إذا قمت بالضغط عليه في الخلف سوف يقفز إلى الامام ويلعب معك، وعندما ينقصه الماء سيبدأ بالرقص ويخبرك انه عطشان، وعنما يحتاج إلى ضوء الشمس، فإنه يذهب تلقائيا إلى المكان الذي يوجد فيه الضوء.

وإذا رغبت في تربية حيوان أليف أو العناية بالنباتات في الوقت نفسه فإن هذا الروبوت، يغنيك عنهما، حسب (CGTN).