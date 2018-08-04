غوغل تقضي نهائياً على نظرية الأرض مسطحة

المصدر: البيان الالكتروني

أجهز تحديث موقع خرائط غوغل على نظرية " الأرض مسطحة" وذلك بعد استخدام نظام ثلاثي الأبعاد في رسم الخرائط .

فقد حمل التحديث الجديد خبراً سيئاً لأتباع هذه النظرية "الأرض المسطحة"، حيث يظهر الموقع الأرض بشكل كروي واضح، عند تصغير الخريطة من قبل المستخدمين وفقا لسكاي نيوز.

ويرجع السبب في ظهور الأرض كروية على خرائط غوغل استخدام "غوغل" نظاما "ثلاثي الأبعاد" في حين أنها في السابق كانت تستخدم نظاماً "ثنائي الأبعاد" في طرح الخرائط، الأمر الذي تغير الآن.

وقامت "غوغل" بتغيير النظام القديم لأنه لا يمثل مساحات الدول بشكل "دقيق"، لأن عرض خريطة العالم على لوح مسطح يجبر المصممين على تغيير أحجام الدول لتتناسق مع الصورة.

وكتبت "غوغل" في حسابها الرسمي: "مع نظام الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد، لن تصبح غرين لاند بحجم أفريقيا بعد الآن".

وسيعمل النظام الجديد على موقع "خرائط غوغل" على أجهزة الكمبيوتر، بينما لم يتم تفعيله على التطبيق المستخدم في الهواتف الذكية حتى الآن.

وضربت "غوغل" بتحديثها نظرية "الأرض المسطحة" عرض الحائط، وهي النظرية التي زادت شعبيتها في الأعوام الأخيرة حول العالم، وتستند على أن الأرض مسطحة بالكامل وليست كروية الشكل.