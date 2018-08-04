مبيعات هواتف «هواوي» تتفوّق على «أبل» في الربع الثاني 2018

المصدر: دبي - البيان

تمكنت مبيعات هواتف «هواوي» من التفوّق على شركة «أبل» في سوق الهواتف الذكية خلال فترة الربع الثاني من عام 2018، لتحل بذلك -وللمرة الأولى- في المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية، وذلك وفقاً لإحصائيات العالمية الصادرة عن «مؤسسة البيانات الدولية، (IDC)، حيث استأثرت هواوي بنسبة 15.8% من إجمالي حجم سوق الهواتف العالميّة، مقارنة بـ 12.1% لصالح شركة «أبل».

ويشكل تبوؤ هواوي لهذه المرتبة المتميزة على صعيد مبيعات الهواتف الذكية عالمياً نقطة تحول نوعيّة حيث إن نجحت في شحن وتسليم 54.2 مليون وحدة من هواتفها الذكية، مقابل 41 مليون وحدة لشركة «أبل»، و73 مليون وحدة لهواتف سامسونغ.

كما سجلت هواوي نمواً سنوياً بنسبة 41% لتتقدّم بذلك على اثنتين من العلامات التجارية العالمية الأخرى في القطاع خلال نفس الفترة من العام الماضي. إلى جانب ذلك، احتلّت هواوي المرتبة الثانية من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متقدّمة بذلك على شركة «أبل» على مستوى هذه المنطقة. وبحسب تقرير شركة «جي إف كي» GFK لشهر مايو 2018، فقد بلغت حصة هواوي السوقية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نسبة 21%، محققة بذلك نمواً بواقع 31.25% بالمقارنة مع الحصة السوقية للشركة خلال شهر ديسمبر 2017.

وتجاوز نمو الحصة السوقية للشركة داخل بلدان المنطقة نسبة 20%، وشمل ذلك كلاً من منطقة بلاد الشام بنسبة 37.4%، وسلطنة عمان (بنسبة 30%)، والمملكة العربية السعودية (بنسبة 27%)، والعراق (بنسبة 25%)، ومصر (بنسبة 24%)، والباكستان (بنسبة 22.2%)، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة (20%).