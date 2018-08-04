«نوكيا 2.1» يصل أسواق الدولة

المصدر: دبي ـ البيان

يوفر هاتف نوكيا 2.1 الجديد المتوفر في الإمارات أحدث خدمة «مساعد غوغل» مع مواكبة آخر التحديثات من «أندرويد ون» Android One واندرويد جوAndroid Go، إضافة إلى الحرفية المتميزة والتصاميم المتوقعة من أجهزة نوكيا الذكية والأداء المتناغم معها. وتم تزويد الهاتف الذكي ببطارية تعمل ليومين كاملين وشاشة عالية الدقة 5.5 بوصات، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة أمامية. تشحن بطارية جهاز نوكيا الضخمة 2.1 بقوة 4,000mAh بسرعة أكبر تتيح الحفظ والتشغيل بسرعة أكبر من ذي قبل. وبفضل الشاشة عالية الوضوح التي يزيد حجمها بنسبة 20% تقريباً عن الشاشة الأصلية، تتاح إمكانية الاستمتاع بأفلام الفيديو بدقة عالية أثناء التنقل بينما تمنح السماعات المزدوجة المزودة بتقنية 3D المصممة خصيصاً من الفولاذ المقاوم للصدأ صوتاً رائعاً بنظام ستيريو.