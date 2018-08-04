«مساعد غوغل» يتفوّق على «أليكسا» و«كورتانا»

المصدر: دبي - البيان

تفوق «مساعد غوغل» الذكي على المساعدات الرقمية الأخرى مثل أليكسا من أمازون وسيري من أبل وكورتانا من مايكروسوفت في اختبار لـ«معدل الذكاء» أجرته شركة «لاوب فينتشرز» للمقارنة بين المساعدات الرقمية. واستخدم الاختبار مجموعة مكونة من 800 سؤال مقسمة إلى خمس فئات لاختبار المساعدات، بما في ذلك فئة الأسئلة المحلية والتجارية والملاحية والمعلومات والقيادة. وتمكّن «مساعد غوغل» من فهم 100% من الأسئلة، وكانت أجوبته صحيحة بنسبة 85.5%، حيث فاز المساعد ضمن أربع فئات من الفئات الخمس، متخلفاً عن سيري في فئة أسئلة القيادة فقط، وهي الفئة التي تختبر فيها قدرات المساعدات على تنفيذ ميزة محددة، فيما احتل مساعد أبل سيري المركز الثاني في الاختبارات، بعد فهم 99% من الأسئلة والإجابة بشكل صحيح عن 79% من الأسئلة المطروحة.