قرص تخزين سريع بحجم بطاقة الائتمان

المصدر: دبي ـ البيان

تتمّز أقراص التخزين (ESD220C) من نوع SSD الجديدة من «ترانسيند» بسرعة فائقة، تلبي متطلبات المصورين المحترفين ومصوري الفيديو لنقل الصور ومقاطع الفيديو وعمل النسخ الاحتياطية بسرعة منقطعة النظير، تناسب أحجام الملفات الكبيرة التي تستطيع العديد من الكاميرات الرقمية توليدها هذه الأيام، ما يساعد في الوصول إلى ملفاتك وتخزينها وتحرير الصور ومقاطع الفيديو بشكل أسرع، حيث يحقق القرص الجديد سرعة نقل فائقة تصل إلى 410 ميغابايت في الثانية للقراءة و400 ميغابايت في الثانية للكتابة، وهو ما يجعله أسرع بكثير من قرص التخزين التقليدي، في حين أن حجمه المدمج يجعله يقترب من حجم بطاقة الائتمان وهو ما يجعل من الممكن حمله بسهولة داخل محفظة النقود والتنقل به.