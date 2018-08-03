هاتف آيفون المقبل الأكثر ازعاجاً للمستخدمين

المصدر: البيان الالكتروني

ذكرت تقارير تقنية أن شركة أبل ستقدم على خطوة جديدة ستعد على الأرجح "أكثر إزعاجا" لكثير من المستخدمين .

وكانت "أبل" أزالت منفذ الصوت التقليدي في طرازات هاتفها الأشهر بدءاً من "آيفون 7" الذي طرحته عام 2016، لكنها أتاحت للمستخدمين، ربط الهاتف بالسماعات التقليدية من خلال "محول" صغير يمكن استخدامه في منفذ الشحن بحسب سكاي نيوز.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن مستخدمي "آيفون" المقبل سيضطرون إلى التخلي عن سماعاتهم القديمة، أو أنهم سيضطرون لدفع ثمن "المحول"، الذي لن تقدمه الشركة الأميركية بشكل مجاني بعد الآن.

وبدورها تهدف أبل" إلى الاعتماد بشكل أكبر على التقنيات اللاسلكية من خلال استخدام سماعات "بلوتوث".

وعلى اعتبار أن المحول لن يكون مجانيا، فإن مستخدمي آيفون سيلجؤون إلى شرائه من الموقع الإلكتروني للشركة، في حال أرادوا الحفاظ على عادات الاستماع التقليدية.

ولقي قرار "أبل" بالاستغناء عن منفذ السماعات استياء عارما، إذ لم ينل الرضا في تقييمات الموقع كما يشتكي كثيرون من التغيير غير المرغوب فيه.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة في سبتمبر المقبل، 3 هواتف "آيفون" أحدها بتكلفة منخفضة.