المصدر: البيان الالكتروني

هونر تطلق هاتفها وحش الألعاب بمواصفات استثنائية

أطلقت هونر، هاتف Honor Play الذي يعدّ أول جهاز ضمن سلسلة من المنتجات الجديدة الموجهة للألعاب، ليحقق ثورة في سرعة الألعاب والتجربة الترفيهية المرتبطة بها.

وقد صمم جهاز Honor Play باستخدام تقنيات "معالج جرافيكس فائق الدقة" المتطورة للمعالجة الرسومية، والتي منحت الهاتف لقب "وحش الألعاب" إلى جانب تزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتوفر هاتف Honor Play بسعر 1199 درهماً إماراتياً.

وبفضل تقنية معالج جرافيكس فائق الدقة، يضمن جهاز Honor Play سرعات عالية ما يرفع متوسط سرعة الإطارات إلى أعلى معدل ممكن. وترتفع كفاءة المعالجة الرسومية بواقع 60% بينما ينخفض استهلاك طاقة النظام في الشريحة بنسبة 30%. كما تم تقليل معدل تقطيع الصور ودرجة حرارة الجهاز إلى الحد الأدنى ودقة الكاميرا الأمامية 16ميغا وبطاريته بقوة 3750 ملي أمبير والهاتف شاشته 6.3 بوصات.